Sprechstunde des Elbmarscher Seniorenbeirates

ce. Marschacht. Zur Sprechstunde lädt der Seniorenbeirat der Samtgemeinde Elbmarsch am Donnerstag, 29. Juni, von 15 bis 16 Uhr im Marschachter Küsterhaus (Am Friedhof 1) ein. Teilnehmer des Beirates sind Dr. Knut Wichmann, der sich dem Thema "Mobilität in der Elbmarsch" widmet, und Thomas Busch. Fragen und Anregungen, die insbesondere ältere Mitbürger betreffen, können mit den Mitgliedern des Seniorenausschusses erörtert werden.