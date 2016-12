Sternsinger sind in der Elbmarsch unterwegs

ce. Elbmarsch. "Die Sternsinger kommen" heißt es am Samstag, 7. Januar, in der Samtgemeinde Elbmarsch. Mit dem Kreidezeichen "20*C+M+B+17" bringen die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen "Christus segne dieses Haus" zu den Menschen und sammeln Geld für Kinder in Not. "Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit" lautet das Motto der Sternsinger für 2017. Ausgesendet werden sie während der Neujahrsandacht am Sonntag, 1. Januar, in der Marschachter Petrikirche. Wer sie für den 7. Januar zu sich nach Hause einladen möchte, meldet sich unter Tel. 04177 - 711524 bei Daniela Müggenburg.