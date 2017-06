Tesper Biker laden ein zur Sommerparty

Marschacht: Clubhaus MC Tespe |

ce. Marschacht. Zu seiner Sommerparty lädt der Motorrad-Club (MC) Tespe bei freiem Eintritt wieder alle Freunde des fröhlichen Feierns am Samstag, 8. Juli, ab 16 Uhr auf das Gelände seines Clubhauses in Marschacht (Am Achterschlag) ein. In diesem Jahr spielt die Live-Band "Lehmann & Kowalski". Für Gaumenfreuden und ausreichend Zeltmöglichkeiten ist gesorgt.

- Infos unter www.mctespe.de.