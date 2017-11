Weihnachtsmarkt-Zeit im Oldershausener "Harms Hus"

Marschacht: Harms Hus |

ce. Oldershausen. Seinen beliebten Weihnachtsmarkt veranstaltet der Verein "Harms Hus" am Sonntag, 26. November, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr im "Harms Hus" (Oldershausener Hauptstraße 15). Adventliche Verkaufsstände füllen dann den großen Saal sowie den Vorplatz des für seine Events beliebten Dorfgemeinschafshauses. Die Marktbeschicker bieten Handwerkliches in vielen Varianten an. Ein üppiges Kuchenbuffet steht für die Besucher zum Verzehr bereit. Auf dem Vorplatz werden außerdem Gegrilltes und heiße Getränke angeboten. Die Veranstalter würden sich über zahlreiche Gäste freuen.