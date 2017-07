Elbmarscher Seniorenbeirat bietet Sprechstunde an

ce. Marschacht. Seine nächste Sprechstunde bietet der Seniorenbeirat der Samtgemeinde Elbmarsch am Donnerstag, 27. Juli, von 15 bis 16 Uhr im Marschachter Küsterhaus (Am Friedhof 1) an. Die Beiratsmitglieder Doris Grant und Renate Heine stehhen für Fragen und Anregungen, die insbesondere die älteren Mitbürger tangieren, bereit.