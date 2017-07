Fit wie ein Superheld: Hyper Gym Germany in Maschen

Fit werden wie Thor, Spiderman und Wonder Woman - das geht im „Hyper Gym“ in Maschen.

Ab Freitag, 14. Juli, gibt es am Hittfelder Kirchweg 21c ein neues interessantes Sportangebot: Jens Borucki öffnet seine Fachsportschule für Kampfsport und Functional Fitness. Der mehrfache Kickboxweltmeister und sein Profi-Trainerteam bieten in Kleingruppen oder als Einzeltraining Kurse in den Bereichen Kickboxen, Olympisches Taekwondo, Qi Gong, reale Selbstverteidigung aber auch Functional Fitness, High Intensity Intervall Training (HIIT) und Ernährungsberatung an. Sowohl für Anfänger, die sich mehr bewegen wollen, als auch für Sportler mit Wettkampfambitionen.Zum Angebot gehören außerdem Ladykickboxen für Frauen und Kindersportkarate für Kinder ab vier Jahren.Trainiert wird auf gut 300 Quadratmetern. Die Halle erfüllt die Ansprüche an modernes Kampfsport- und Functional Fitness-Training auf höchstem Niveau. Egal ob am Rig (einer Art Klettergerüst), mit der Kettlebell, mit TRX, mit dem Battlerope oder am Sandsack - im Hyper Gym steht der Spaß im Vordergrund. Dabei wird hauptsächlich mit dem eigenen Körpergewicht gearbeitet.„Beim Functional Training werden ganze Muskelketten trainiert, dadurch ist das Training zeitsparend, gelenkschonend und sehr effektiv“, erklärt Jens Borucki. „Wir machen dich besser, und das jeden Tag“ - das ist das Motto des Hyper Gyms.Öffnungszeiten: Mo. - Fr., 9-21 UhrHittfelder Kirchweg 21cTel. 0160-90607551E-Mail: info@hyper-gym.de