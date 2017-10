Marschacht: Marschachter Hof |

ce. Marschacht. "Erfolgsfaktor Familienfreundlichkeit - Win-Win-Situation für Unternehmen und Beschäftigte" ist das Thema einer Infoveranstaltung, zu der die Stabsstelle Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung des Landkreises Harburg und die Samtgemeinde Elbmarsch interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer am Donnerstag, 19. Oktober, um 18 Uhr nach Marschacht in den "Marschachter Hof" (Elbuferstraße 113) ein. Es ist der Auftakt der neuen Staffel der Veranstaltungsreihe "Wirtschaftsförderung vor Ort". Dirk Hartung, Prokurist der Bruno Bock Chemische Fabrik GmbH & Co. KG, berichtet von den Erfahrungen des Unternehmens im Bereich Familienfreundlichkeit. Zudem referiert Kerstin Frohnert, Projektleiterin des Unternehmensnetzwerkes "Erfolgsfaktor Familie" über das Thema "Familienfreundlichkeit als Wettbewerbsvorteil - Betriebliche Modelle und neue Trends zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität". Die Teilnahme ist kostenlos, Parkplätze stehen am Haus zur Verfügung.

- Anmeldung unter Tel. 04171 - 693555, per E-Mail unter wirtschaftsfoerderung@lkharburg.de oder unter www.landkreis-harburg.de/familienfreundlichkeit. Infos zur Veranstaltungsreihe und das Programm der neuen Staffel unter www.landkreis-harburg.de/wirtschaftsfoerderung-vor-ort.