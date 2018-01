Einbruch in Deinste

ab. Deinste. In der Zeit zwischen Freitag, 14.45 Uhr, und Samstag, 11.15 Uhr, sind in Deinste am Querweg Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Der oder die Täter konnten mit erbeutetem Schmuck fliehen. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Fredenbeck unter Tel. 04149 - 933970.