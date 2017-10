Bunter Herbstmarkt für Groß und Klein

Kinder standen am Samstag im Mittelpunkt

Monika Güldenhaupt, erster weiblicher Marktvogt in Mulsum, erklärt strahlend: „Der Herbstmarkt war auch in diesem Jahr wieder ein toller Spaß für Groß und Klein.“Am Samstagnachmittag standen die kleinen Besucher im Mittelpunkt. Zum ersten Mal konnten die Kinder auf einem Flohmarkt ihre Spielsachen verhökern und das Geld beim Karussellfahren, an der Crepebude oder beim Dosenwerfen ausgeben. Auch der fünfjährige Iven entdeckte sein Verkaufstalent und investierte anschließend fleißig in neue Spielsachen. „Das macht ihm richtig Spaß“, freut sich auch Mama Irina Borchers. An den Tischen des örtlichen „Triangel“-Kindergartens ließen sich die jungen Marktbesucher schminken, malten und basteln oder stellten ihr Geschick beim Balleinlochen unter Beweis. Abends kamen dann die „großen Gäste“ beim zünftigen Ernteball auf ihre Kosten und tanzten bis spät in die Nacht.Bei fast schon sommerlichen Temperaturen machte der goldene Herbst am Sonntag seinem Namen alle Ehre und lockte zahlreiche Besucher auf den Marktplatz. Während die einen auf dem Kunst- und Hobbymarkt stöberten oder die Oldtimertrecker bestaunten, genossen die anderen ein Gläschen Federweißer und schauten den tanzenden Trachtengruppen zu. Den Höhepunkt des Herbstmarktes bildete die Proklamation der neuen Volkskönige sowie der abendliche Laternenumzug.