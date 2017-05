Deutsches Feld- und Kleinbahnmuseum feiert Jubiläum

Sonderfahrten in Deinste

sb. Deinste. Das Deutsche Feld-und Kleinbahnmuseum in Deinste feiert am kommenden Wochenende seine 50-jährige Vereinsgeschichte. Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Mai, sind aus diesem Anlass für die Besucher alle halbe Stunde zwei Dampfloks mit historischen Wagen vom Deinster Bahnhof nach Lütjenkamp unterwegs.



Zur Feier des Tages sorgt zudem eine Ausstellung von Oldtimer-Traktoren für die Unterhaltung der Gäste. Gezeigt werden auch eine Einschienenbahn und eine Normalspurdraisine. Anhand von Feldbahndieselloks wird dem Publikum ferner demonstriert, wie anno dazumal Eisenbahnloren im Feld und Straßenbau zum Einsatz kamen.



• Die Abfahrten vom Deinster Bahnhof erfolgen zwischen 10.40 und 16.40 Uhr halbstündlich.



• Der Fahrpreis für Erwachsene beträgt 5 Euro, Kinder fahren für 2,50 Euro mit.



• Kulinarisch werden die Besucher am Würstchengrill und in der gemütlichen Caféteria des Museums verwöhnt.



• Am Pfingstsonntag und -montag, 4. und 5. Juni, sind ebenfalls beide Dampfloks im Einsatz. Auch hier erfolgt die Abfahrt zwischen 10.40 und 16.40.Uhr.