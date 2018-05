Dorffest in Fredenbeck: Spaß für die ganze Familie

Fredenbecker Vereine laden am Sonntag zum beliebten Dorffest ein



Zum fünften Mal veranstalten der Heimatverein Fredenbeck und der Förderverein "De olen Hüüs" auf dem Holst'schen Gelände an der Hauptstraße 54 in Fredenbeck ein Dorffest. Einheimische und Gäste sollten das Event am Sonntag, 3. Juni, 11 bis 17 Uhr, auf keinen Fall versäumen.Unter dem Motto "Ein Fest für die ganze Familie" haben viele örtliche Vereine, Institutionen und Helfer ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Rund um die Scheune laden einzelne Stationen zu allerlei Aktivitäten ein. Zudem geben Vereine und Institutionen Einblicke in ihre Arbeit. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.Auf der Bühne neben der Scheune werden den Zuschauern musikalische und sportliche Höhepunkte geboten (s. Kasten). Zudem gibt es viele Spiele für Kinder sowie ab 14.30 Uhr das beliebte Ponyreiten. In der Scheune stellt die Künstlerin Christa Nacken aus Helm-ste ihre Bilder aus und lässt sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. t 11 Uhr: Musikalischer Auftakt mit "Die Ehemaligen" und Begrüßung durch Bernhard Lenz vom Verein "De olen Hüüs", Bürgermeister Hans-Ulrich Schumacher und Samtgemeinde-Bürgermeister Ralf Handelsmann• 11.15 Uhr: Musik mit "Die Ehemaligen"• 11.45 Uhr: Musik mit der Akkordeongruppe "Musikuss"• 12.50 Uhr: Musik mit dem Geestlandchor• 13.40 Uhr: Auftritt Sambagruppe• 14 Uhr: Box-Showkämpfe des FC Fredenbeck• 14.30 Uhr: Ponyreiten für Kinder• 15 Uhr: Rock und Pop vom Feinsten mit "Rock Avenue" Aktionen undBühnenshow