Einen spannenden Mix aus Klassik, Klezmer, Pop-Evergreens und skandinavischem Liedergut präsentiert am heutigen Samstag, 5. November, um 19 Uhr, das Musik-Duo "Nordic Sunset", im Kulturbahnhof Deinste.Als Gela und Dedl treten Angela Kühl und Dedl Klemmt gemeinsam auf die Bühne. Die erfahrenen Musiker waren bereits auf vielen Bühnen zu hören. Gela ist Konzert-Klarinettistin und in ihrer Laufbahn als Solistin und Kammermusikerin auf zahlreichen Bühnen rund um den Globus zu Gast. Dedl hat viele Jahre in Hamburger Country-Rockbands den Bass gezupft und ist mit seiner Band „Wakendorf Special“ lange Zeit durch Norddeutschland getourt.• Der Eintritt ist frei (Hutgage), die Plätze sind beschränkt.