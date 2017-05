Frühlingsfest in Deinste am 27. und 28. Mai

Der Verein Geest Landtouristik lockt mit vielfältigem Programm nach Deinste

sb. Deinste. Viele Besucher haben schon nachgefragt, wann der Verein Geest Landtouristik in diesem Jahr zu seinem beliebten Frühlingsfest einlädt. Jetzt ist es soweit: Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Mai, wird auf dem malerischen Hof des Guts Deinster Mühle gefeiert.



Bereits am Freitag abend sollen diverse Camper und Wohnmobilisten zu dem Doppel-Event anreisen. „Damit wollen wir dem touristischen Auftrag des Vereins gerecht werden“, so Uwe Koch, Vorsitzender des Vereins Geest Landtouristik. Die Camper - bisher haben sich zehn Wagen angemeldet - werden von den Vereinsmitglieder begrüßt und betreut.



Das Frühlingsfest beginnt am Samstag Abend um 19 Uhr mit einem Open-Air-Konzert der „Torpids“. Die sechs Musiker lassen Hits der 1960er-, -70er und -80er Jahre aufleben. Der Eintritt zum Konzert ist frei.



Am Sonntag präsentiert der Verein Geest Landtouristik dann ab 10 Uhr das über viele Jahre hinweg bewährte Programm. Die Veranstaltung beginnt mit einem Gottesdienst mit Fredenbecks Pastor Dr. Michael Blömer.



Viele Vereine aus der Fredenbecker Samtgemeinde werden auf dem malerischen Hof Stände aufbauen und ihre Aktivitäten vorstellen. Angemeldet haben sich der Seniorenbeirat, die DLRG-Ortsgruppe, der Pfadfinderstamm Likedeeler, der Heimatverein Kutenholz, der Kulturbahnhof Deinste, der Sozialverband Deinste und die Landfrauen.



Des Weiteren gibt es ein umfangreiches Bühnenprogramm. Rund zehn Tanz- und Gesangsgruppen haben ihre Teilnahme zugesagt. Mit von der Partie sind der FC Fredenbeck mit Bauchtanz und Jazzdance, der TuS Bargstedt mit Kindertanz, der VfL Kutenholz mit Zumba, die Deinster Querpedders mit Volkstanz, der TVG Drochtersen mit Musicaldance, der MTV Hammah mit seiner Showgruppe „Friday Flash“ und der VfL Stade mit der Akrobatikgruppe „Young Diamonds“. In den Pausen legt DJ Sönke Koch Musik auf.



Gegen 14 Uhr treffen auf dem Festgelände zahlreiche Oldtimer ein. Die Teilnehmer haben zuvor eine Rallye durch die Samtgemeinde Fredenbeck absolviert und das Gut Deinster Mühle als Ziel anvisiert. Beim Eintreffen werden die Fahrzeuge und ihre Besitzer von Autokenner Reiner Klintworth vorgestellt. Seinen Ausklang findet das Frühlingsfest gegen 17 Uhr.



Kurz notiert • Für Besucher des Frühlingsfestes stehen ausreichend Parkplätze auf dem zukünftigen Baugebiet „Am Golfpark“ zwischen Deinste und Fredenbeck zur Verfügung. Der Weg zu den Parkplätzen ist ausgeschildert.

• Die Spargelkönigin des Vereins Geest Landtouristik wird auf dem Frühlingsfest zu Gast sein und das königliche Gemüse von der Stader Geest präsentieren.