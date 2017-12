Grundschule Fredenbeck: Ganz stark im MINT-Bereich

Die Grundschule Fredenbeck ist kürzlich zur "MINTfreundlichen Schule" ausgezeichnet worden. Die Buchstaben "MINT" stehen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Insgesamt erhielten 16 Schulen aus Niedersachsen dieses Zertifikat, fünf davon bereits zum zweiten Mal. Stellvertretend für alle Lehrkräfte der Grundschule Fredenbeck nahmen Larissa Krämer und Stefanie Lischewski die Urkunde in Hannover entgegen."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, denn sie verweist auf einen besonderen Schwerpunkt unserer schulischen Arbeit", sagt Schulleiter Uwe Alack. Als Beispiele für erfolgreiche MINT-Projekte an seiner Schule nennt er die Teilnahme an Mathematikwettbewerben und an dem niedersächsichen Pilotprojekt "Informatische Bildung und Technik". Im Bereich Naturwissenschaften wurde von der Grundschule Fredenbeck ein bundesweit einmaliges Pilotprojekt zum Thema "Klimakönner" entwickelt. Zusätzlich gibt es Forscher-AGs und eine Kooperation mit der Hochschule 21 aus Buxtehude. Dabei bauen und programmieren die Schüler eigene Roboter.