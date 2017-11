Kutenholzer Weihnachtsmarkt vor malerischer Kulisse

sb. Kutenholz. Eine malerische Kulisse, eine märchenhafte Stube und viel Atmosphäre: Das sind die Säulen des traditionellen Kutenholzer Weihnachtsmarktes am Samstag, 2. Dezember. Veranstalter ist der Runde Tisch Kutenholz.



Die Kulisse für den Weihnachtsmarkt bildet das wunderschöne Ensemble der Fachwerkbauten "Op de Heidloh". Die Budenstadt wird windgeschützt auf dem Hof des Heimathauses aufgebaut. Dort wird es während der Veranstaltung nach frischem Backwerk duften. Denn der Heimatverein heizt für den Weihnachtsmarkt seinen Steinbackofen an und wird Brot und Butterkuchen backen und zum Verkauf anbieten.



Im Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes stehen natürlich die Kinder. Viele kleine und große Aktionen werden für sie angeboten. Der Reitverein bietet Ponyreiten auf dem Festgelände an und in der Märchenstube des Heimathauses liest Bruno Schwarcke weihnachtliche Geschichten vor. Mit dabei ist auch die Kinder-Theatergruppe des Heimatvereins. Natürlich darf der Weihnachtsmann nicht fehlen. Er wird sicher wieder viele Süßigkeiten an die Kinder verteilen.



Ein XXL Weihnachtskorb, zweimal zwei Karten für eine Veranstaltung beim Festhallenwirt Dieter Murck und zweimal fünf Liter Hochzeitssuppe sind bei der Verlosung zu gewinnen.

Die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes erfolgt um 14 Uhr durch Gerhard Seba, dem Bürgermeister der Gemeinde Kutenholz. Anschließend werden die Kinder des Regenbogenkindergarten Kutenholz den Tannenbaum schmücken und Lieder singen. Diverse Marktstände werden auf dem festlich geschmückten Platz vorweihnachtliche Produkte anbieten.



Nach der ersten Marktrunde wäre dann Zeit, sich im Heimathaus bei einer Tasse Kaffee und leckerem Kuchen aufzuwärmen. Das Museum im Obergeschoss lädt zum Besuch einer Sonderausstellung ein. Mit dem Einbruch der Dämmerung unterhält die Mulsumer Blasmusik die Besucher ab 16 Uhr mit weihnachtlichen Melodien.



• Einige Freifahrtkarten für das Kinderkarussell stehen in der Woche vor dem Markt bei der Volksbank Kutenholz (Filiale Mulsum), Kreissparkasse Kutenholz, Edeka- Markt Euhus in Kutenholz, Niedersachsen Apotheke in Kutenholz und dem Kaufhaus Lange zur Verfügung. Das Programm des Marktes • 14 Uhr: Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch Bürgermeister Gerhard Seba

• 14.05 Uhr: Schmücken des Weihnachtsbaumes mit dem Regenbogen Kindergarten Kutenholz

• 14.15 Uhr: Lieder und Gedichte vom Regenbogen Kindergarten Kutenholz

• 14.25 Uhr: Kindertheatergruppe des Heimatvereins. Anschließend kommt der Weihnachtsmann mit kleinen Überraschungen

• 15 Uhr: Weihnachtslieder der Grundschulklasse 4 b

• 15.30 Uhr: Bruno Schwarcke liest Weihnachtsgeschichten

• 16 Uhr: Mulsumer Blasmusik spielt Weihnachtslieder

• 16.30 Uhr: Bruno Schwarcke liest Weihnachtsgeschichten

• 17 Uhr: Ziehung der Gewinner der Verlosung. Danach gemütliches Beisammensein zum Ausklang des Marktes