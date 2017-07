Schützenfest in Aspe: Ein Höhepunkt für das Dorf

sb. Aspe. "Für unseren beschaulichen Ort ist das Schützenfest stets einer der Höhepunkte", sagt Uwe Kuhlmann, Präsident des Schützenvereins Aspe. "Es ist nämlich nicht nur das traditionell Uniforme, sondern es ist mindestens ebenso viel Geselligkeit und Freude dabei."

Der Vereinsvorsitzende ermuntert alle Vereinsmitglieder zur Teilnahme an den Schießwettbewerben und hofft erneut auf ein volles Würdenträgerhaus. Im vergangenen Sommer wurde Rolf Buckstöver Schützenkönig von Aspe. Gemeinsam mit seiner Frau Britta und seinem Gefolge verlebte er ein unvergessliches Regentenjahr. Jetzt wollen alle das Jahr mit einem großen Fest ausklingen lassen. Das Programm auf einen Blick:



Freitag, 14. Juli

• 17.45 Uhr: Antreten zum Abholen der Besten Dame und der Kindermajestät

• 18 Uhr: Pokalschießen

• 19 Uhr: Kinderfest im Zelt

• 21.30 Uhr: Disco mit "DJ SiP". Für die Alterskontrolle ist ein Personalausweis erforderlich



Samstag, 15. Juli

• 12 Uhr: Antreten der Vereinsmitglieder zum Abholen des Schützenkönigs

• 14 Uhr: Eintreffen auf dem Festplatz. Pokalschießen und Schießen auf die öffentliche Konkurrenz. Schießen der Vereinsmitglieder auf die Königsscheibe. Festbetrieb mit Belustigungen

• 15 Uhr: Öffentliche Kaffeetafel der Asper Schützendamen

• 20 Uhr: Festball im Festzelt mit den "Mendocino"

• 21 Uhr: Feierliche Proklamation der neuen Würdenträger im Festzelt



Sonntag, 16. Juli

• 12 Uhr: Antreten zum großen Festumzug mit benachbarten und befreundeten Vereinen zum Abholen des neuen Schützenkönigs

• 14 Uhr: Eintreffen auf dem Festplatz. Beginn des Festbetriebes am Festplatz. Musikalische Unterhaltung im Festzelt. Vogelstechen für Kinder. Pokalschießen und Schießen auf die öffentliche Konkurrenz

• 15 Uhr: Öffentliche Kaffeetafel der Asper Schützendamen

• 17 Uhr: Musik und Tanz im Festzelt. Siegerehrung der Jungschützen. Eintritt frei



An allen Tagen

• Kinderkarussell

• Schießbude

• Losverkauf. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am Sonntagabend im Rahmen des Schützenfestausklangs



Donnerstag, 20. Juli

• 20 Uhr: Preisverteilung und Pokalverleihung Schießstand Aspe



Binden der Ehrenpforten Die Vereinsmitglieder treffen sich am Donnerstag, 13. Juli, um 19 Uhr zum Kranz- bzw. Ehrenpforten binden bei Silke Hink.