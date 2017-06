Schützenfest in Kutenholz

sb. Kutenholz. Der Geestort Kutenholz wird am kommenden Wochenende Anziehungspunkt für alle, die gern feiern und dem Schießsport frönen. Denn der Schützenverein Kutenholz lädt zu seinem beliebten Schützenfest mit abwechslungsreichem Programm. Von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Juni, wird auf dem Festplatz gefeiert und im Festzelt geklönt.



Das Festprogramm in Stichpunkten:

Freitag, 16. Juni

• 18.30 Uhr: Umzug mit Kranzniederlegung beim Ehrenmal und Kommersabend (Eintritt: 3 Euro)



Samstag, 17. Juni

• 12 Uhr: Traditionelles Königsessen in der Festhalle, danach Ehrungen

• 14.30 bis 17 Uhr: Beginn des Preisschießens auf allen Ständen sowie Partnerschießen

• 14.30 bis 16.45 Uhr: Schießen auf die Königsscheibe

• 20 Uhr: Festball mit der Party-Coverband „Impuls“

• 20.15 Uhr: Siegerehrung der „ER + SIE“- Mannschaften, Familienmannschaften, Betriebs-, Vereins- und Clubmannschaften sowie des Partnerschießens



Sonntag, 18. Juni

• 12 Uhr: Festumzug mit Umtrunk beim König. Nach Ankunft bei der Festhalle gemütliches Beisammensein

• 14.30 bis 16 Uhr: Preisschießen auf den Luftgewehrständen

• 20 Uhr: Festball mit der Band „Mendocino“. Ziehung der Tombola-Hauptgewinne

• 20.15 Uhr: Verleihung der Vereinspokale

• 21 Uhr: Proklamation der neuen Majestäten



Festprogramm für die Kinder Samstag, 18. Juni

• 14.30 bis 18 Uhr: Vogelstechen, Luftgewehr-, Laser- und Lichtpunktschießen sowie Kinder-Königsschießen

• 15 bis 17 Uhr: Kinder- und Jugendrallye mit anschließender Siegerehrung und Luftballonwettbewerb

• 16.30 Uhr: Auftritt der „Zumba Kids“



Sonntag, 19. Juni

• 12 Uhr: Teilnahme am Festumzug in Begleitung der Eltern

• 14.30 bis 16 Uhr: Vogelstechen, Luftgewehr-, Laser- und Lichtpunktschießen sowie Kinder-Königsschießen

• 16.30 Uhr: Proklamation der neuen Kinder- und Schülermajestäten. Preisverteilung Vogelstechen und LG-Schülerscheibe