Schützenfest in Kutenholz: Ein Verein lädt herzlich ein

Am Wochenende locken Festbälle, Wettkämpfe und Kinderspaß nach Kutenholz

Freitag, 15. Juni

Samstag, 16. Juni

Sonntag, 17. Juni

Grußwort des Präsidenten

Programm für die Kinder

Wenn in Kutenholz Nachbarn über Blumendekoration fachsimpeln und Holztore auf Auffahrten gestellt werden, wenn Hochkonjunktur beim Friseur herrscht und junge Menschen verzweifelt jemanden zum Bügeln von weißen Hemden oder Blusen suchen, dann steht das jährliche Schützenfest bevor. Gefeiert wird von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juni. Das traditionelle Programm:Umzug mit Kranzniederlegung beim Ehrenmal und Kommersabend (Eintritt: 3 Euro). Marschweg: Antreten bei der Festhalle, Schützenstraße, Wiesenstraße, Teichstraße, Lange Straße, Halt und Umtrunk bei Königin Regina Mehrkens, Lange Straße, Birkenweg, Raiffeisenstraße, Buchenstraße, Fredenbecker Straße, Neue Straße, Kranzniederlegung beim Ehrenmal, Neue Straße, Hauptstraße, Lange Straße, Schützenstraße, FesthalleTraditionelles Königsessen in der Festhalle, danach EhrungenBeginn des Preisschießens auf allen Ständen. PartnerschießenSchießen auf die KönigsscheibeFestball mit der Gala- und Partyband "Smaaties"Siegerehrung der "ER + SIE"- Mannschaften, der Familienmannschaften, des Partnerschießens sowie der Betriebs-, Vereins- und ClubmannschaftenFestumzug mit Umtrunk beim König. Marschweg: Antreten bei der Festhalle, Schützenstraße, Lange Straße, Hauptstraße, Neue Straße, Halt und Umtrunk bei König Jens de Waal, Neue Straße, Fredenbecker Straße, Buchenstraße, Eschenweg, Langes Feld, Rotdornweg, Langes Feld, Birkenweg, Tannenweg, Lange Straße, Wiesenstraße, Schützenstraße, Festhalle mit anschließendem gemütlichem BeisammenseinBeginn des Preisschießens auf den LuftgewehrständenÜbertragung des WM-Spiels Deutschland gegen Mexico auf Großleinwand in der FesthalleFestball mit der Band "Mendocino". Ziehung der Tombola-Hauptgewinne. Verleihung der VereinspokaleProklamation der neuen MajestätenDer Schützenverein Kutenholz feiert vom 15. bis 17. Juni Schützenfest, zu dem ich Euch und Sie herzlich willkommen heiße.Auch für dieses Jahr hat der Vorstand wieder ein buntes Programm zusammengestellt. Es werden wieder viele verschiedene Pokale und attraktive Sachpreise ausgeschossen. Auf dem bunten Festplatz erwarten Euch viele kleine Überraschungen gegen Euren Hunger und Durst, sowie Karussells, Wurf- und Schießbuden.Für die Kinder ist am Samstag ein buntes, kostenloses Kinderfest mit vielen Spielen, Musik, Schminken und Luftballonwettbewerb im Programm.Liebe Leute, auch wenn Ihr keine Schützen oder Schützinnen seid, würde ich mich freuen, Euch auf unseren Kommersabend oder auf einen unserer Festbälle begrüßen zu können.Vielen Dank an die Kutenholzer Bürger, die ihre Gärten und Straßen schmücken und damit dazu beitragen, dass dieses Fest einen festlichen Rahmen bekommt. Auch vielen Dank an alle, die uns mit Geld und Sachpreisen unterstützen. Ohne Eure Spenden wäre so ein Schützenfest nicht zu stemmen.So. nun aber genug geredet, ran an die Gewehre und auf die Königsscheiben geschossen, denn ein Schützenfest feiert sich immer besser, wenn die Reihen geschlossen sind.14.30 bis 17 Uhr: Vogelstechen, Luftgewehrschießen und Kinder-Königsschießen15 bis 17 Uhr: Kinder- und Jugendrallye auf dem Festplatz mit anschließender Siegerehrung und Luftballonwettbewerb12 Uhr: Festumzug in Begleitung der Eltern14.30 bis 16 Uhr: Vogelstechen, Lichtpunkt-, Luftgewehr- und Kinder-Königsschießen16.30 Uhr: Proklamation und Preisverteilung