Schützenfest in Mulsum: Feier mit vielen Traditionen

Der Mulsumer Schützenverein achtet bei seinem Festprogramm auf Ausgewogenheit

sb. Mulsum. Ein großer Spaß für die ganze Familie verspricht das Schützenfest in Mulsum von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Juli, zu werden. Der Hofstaat um Schützenkönig Andreas Schmidt und Beste Dame Nicole Al Mahdi sowie der Festausschuss und der Vereinsvorstand haben ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Dabei stehen Traditionen wie der große Zapfenstreich mit Kranzniederlegung und Schießwettbewerbe ebenso im Vordergrund wie ausgelassenes Feiern und der Laternenumzug für Kinder. Das Programm auf einen Blick:



Freitag, 21. Juli

• 21 Uhr: Festumzug mit anschließender Gedenkfeier vor der Kirche. Großer Zapfenstreich mit den Hechthausener Oste-Musikanten und dem Spielmannszug Mulsum. Anschließend Kommers im Festzelt mit den Hechthausener Oste-Musikanten



Samstag, 22. Juli

• 8.30 Uhr: Antreten beim Festplatz zum Einholen der Majestäten

t 12 Uhr: Begrüßung der Ehrengäste im Festzelt. Anschließend Königsessen

• 13.30 bis 17 Uhr: Schießen auf allen Ständen

• 20 Uhr: Großer Festball mit der Band "Euroline"



Sonntag, 23. Juli

• 11.30 Uhr: Antreten beim Festplatz zum Einholen der Majestäten

• 15 Uhr: Kaffee und Kuchen für jedermann im Festzelt. Kein Schießbetrieb

• 19.30 Uhr: Festball mit DJ "TM" im Festzelt

• 20 Uhr: Proklamation der neuen Würdenträger



Für die Kinder Freitag, 21. Juli

• 21 Uhr: Antreten beim Festplatz zum Laternenumzug



Samstag, 22. Juli

• 8.30 Uhr: Antreten beim Festplatz zum Einholen der Majestäten

• 8.40 Uhr: Abholen der Kindermajestäten beim Gastwirt Müller

• 13.30 bis 17 Uhr: Jugend-Königsschießen und Preisschießen mit dem Luftgewehr (zwölf bis 15 Jahre). Schüler-Königsschießen und Preisschießen mit dem Lichtpunktgewehr (sechs bis elf Jahre). Vogelstechen für Prinz und Prinzessin und Preisschießen (bis fünf Jahre)



Sonntag, 23. Juli

• 11.30 Uhr: Antreten beim Festplatz zum Einholen der Majestäten

• 17 Uhr: Proklamation der Jugendkönige, Schülerkönige und des Prinzenpaares vor der Schützenhalle



Verlauf der Festumzüge Freitag, 21. Juli

Festplatz, Höchststadt, Lustgang, Mühlenweg, Gartenstraße, Querweg, Heerloge, Kreethof, Im Dänsch, Rosenstraße, Zur Loge, Höchststadt (Gedenkfeier an der Kirche mit Kranzniederlegung und Zapfenstreich), An der Kirche, Lustgang, Mühlenweg, Festplatz



Samstag, 22. Juli

Festplatz, Höchststadt, Im Dänsch, Abholen der Kindermajestäten bei Gastwirt Müller, Im Dänsch, Etzhornweg, Einholen der Besten Dame und der Jungschützen-Majestäten, Rast, Im Dänsch, zum Hintern Holz, Willaher Moorweg, Erlenbruch, Zur Loge, Höchststadt, Alte Schmiedestraße, Wiesenrain, Einholen des Königs, Umtrunk, Suerfeld, Wiesenrain, Alte Schmiedestraße, Höchststadt, Festplatz



Sonntag, 23. Juli

Festplatz, Höchststadt, Alte Schmiedestraße, Wiesenrain, zum Königshaus Schmidt, Einholen aller Würdenträger, Rast, Suerfeld, Wiesenrain, Alte Schmiedestraße, Osterkampstraße, Stader Straße, Am neuen Sportplatz, Zur Loge, Altenpension Logehof, Rast, Zur Loge, Höchststadt, Festplatz