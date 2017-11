Schwinger Sportler laden zum geselligen Markt auf Hof Kröger ein

Fredenbeck : Hof Kröger |

sb. Schwinge. Abwechslung und viel Spaß verspricht der Schwinger Adventsmarkt am Sonntag, 3. Dezember, von 12 bis 18 Uhr auf dem Hof Kröger an der Burgstraße in Schwinge. "Genießen Sie einen Markt mit ganz eigenem Flair", sagt Heinz Stüben, Vorsitzender des gastgebenden Sportvereins Schwinger SC.



Die Sportler laden ihre Gäste nicht nur zu besinnlichen Stunden ein, sondern auch zu Spiel, Spaß und Spannung mit der Jugendfeuerwehr. An den zahlreichen Ständen werden Adventsdekorationen für drinnen und draußen angeboten. Hinzu kommen handgefertigte Garten- und Wohnraum-accessoires aus Holz und Beton. Zudem öffnet die Antik-Scheune mit alten Schätzchen ihre Türen.



Auch an den kulinarischen Genuss haben die Gastgeber gedacht. An zahlreichen Ständen wird Glühwein, Punsch, Kaffee und Kuchen sowie leckeres Weihnachtsgebäck für die Besucher bereit gehalten. Und wer lieber etwas Deftiges auf seinem Teller hat: Fans von Bratwurst oder Fisch mit dazu passendem Kaltgetränk kommen auf dem Schwinger Adventsmarkt ebenfalls nicht zu kurz.



Natürlich will sich auch der Weihnachtsmann eine derart schöne Veranstaltung nicht entgehen lassen und hat sein Erscheinen am Nachmittag gegen 16 Uhr fest zugesichert. Kinder können sich auf einen kleinen Plausch mit ihm sowie auf Süßigkeiten freuen.