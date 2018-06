Sofort losgeschmökert

Kinder freuen sich über spannendes Buchgeschenk

Anlässlich des Unesco-Welttags des Buches Ende April hatte die Gemeindebücherei in Fredenbeck zur Aktion "Ich schenk dir eine Geschichte" eingeladen. Gemeinsam mit Sponsorin Hanna Höft von der Buchhandlung Höft in Kutenholz überreichte Bücherei-Leiterin Meike Beck jedem Viertklässler der Grundschule Fredenbeck das Buch "Lenny, Melina und die Sache mit dem Skateboard" von Autorin Sabine Zett."Die Aktion wurde von der Grundschule, der Bücherei und der Buchhandlung gemeinsam vorbereitet", erzählt Meike Beck. Auch Gemeindebürgermeister Hans-Ulrich Schumacher beteiligte sich an der Veranstaltung und war bei der Übergabe der Bücher dabei. "Die ersten Kinder begannen schon in der Bücherei, die spannende Geschichte, die durch viele Illustrationen ergänzt ist, zu lesen", freut sich Meike Beck über die positive Resonanz.