Adventsmarkt in Schwinge: Markt mit Hofatmosphäre

sb. Schwinge. Spaß und Abwechslung verspricht der Schwinger Advensmarkt am Sonntag, 27. November, 12 bis 18 Uhr, auf Hof Kröger an der Burgstraße. Der gastgebende Sportverein Schwinger SC lädt seine Gäste nicht nur zu besinnlichen Stunden, sondern auch zu besonderen Vorführungen ein.



So gibt es Spaß und Unterhaltung mit der Jugendfeuerwehr und der „FlammenDoktor“ alias Renee Schlutt aus Schwinge stellt sein „Lagerfeuer aus dem Topf“ vor. Zudem öffnet die Antik-Scheune mit alten Schätzchen ihre Türen.

An den Ständen werden Adventsdekorationen für drinnen und draußen angeboten. Da fehlen auch nicht die aktuellen Wohn- und Gartenaccessoires aus Beton und Holz. Es darf auch geschlemmt werden. Die Standbeschicker halten Glühwein und Kinderpunsch, köstliches Weihnachtsgebäck, Kaffee und Kuchen, Bratwurst und kalte Getränke sowie Fisch bereit.



Zu solch einem Angebot in klassischer Hof-Atmosphäre kann auch der Weihnachtsmann nicht „Nein“ sagen. Er hat seinen Besuch in Schwinge für zirka 16 Uhr angekündigt.



Weihnachtsfeier mit Spanferkel Der Sportverein Schwinger SC lädt am Freitag, 9. Dezember, 19 Uhr, zu seiner Weihnachtsfeier ins örtliche Sporthaus an der Burgstraße ein. Für 30 Euro gibt es Spanferkel mit vielen leckeren Beilagen und Getränke. Neben netten Gesprächen und Spaß lockt eine Tombola. Ein Los kostet 1 Euro.

• Anmeldung bis Sonntag, 27. November. Eine Teilnehmerliste liegt im Verkaufsraum am Sportplatz aus.





