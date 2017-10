Bauern- und Staudenmarkt in Kutenholz

bo. Kutenholz. Zum 30. Bauern- und Staudenmarkt lädt der Heimatverein am Sonntag, 15. Oktober, in Kutenholz ein. Am Heimathaus "Op de Heidloh" an der Schützenstraße präsentieren rund 40 Aussteller ab 11 Uhr ihre Waren: Handwerkliches und Kunsthandwerkliches für Haus und Garten, Obstbäume, Stauden, Körbe, Handarbeiten, Fleisch, Wurst, Käse, Fladenbrot, Honig und vieles mehr.

In der Durchfahrtscheune erleben die Besucher altes Handwerk: Ein Schmied und ein Schuhmacher zeigen ihr Können. Ein Drechsler bietet seine Produkte an und das Spinnen von Wolle wird gezeigt.

Sehenswert ist auch die Ausstellung im Obergeschoss des Museums. Hier können Funkgeräte aller Art von Feuerwehr, Rettungsdiensten, Polizei und THW bestaunt werden.

Imbissmöglichkeiten gibt es mit Kuchen, Pizza, Zwiebelkuchen und Bratwurst. Kinder dürfen sich auf die Tricks von Zauberer Adjani freuen.

• Standbetreiber können sich kurzfristig noch unter Tel. 0160 - 98305569 anmelden. Der Heimatverein nimmt auch gern Pflanzenspenden entgegen, Infos bei Bernhard Dammann, Tel. 04762 - 1566.