Deutsche und internationale Weihnachtslieder in der Fredenbecker Kirche

bo. Fredenbeck. Zum Adventskonzert laden der Gemischte Chor Deinste und die "Singmäuse" am Samstag, 3. Dezember, in Fredenbeck ein. In der Martin-Luther-Kirche möchten die Sängerinnen und Sänger um 17 Uhr mit besinnlichen und fröhlichen Liedern aus Deutschland und anderen Ländern auf die Weihnachtszeit einstimmen. Im Gemeindehaus wird anschließend Punsch ausgeschenkt.

• Eintritt: frei.