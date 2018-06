Flohmarkt in Kutenholz

Für Schnäppchenjäger: In Kutenholz findet am Sonntag, 1. Juli, ein großer Flohmarkt statt. In der Festhalle und auf dem Außengelände werden ab 7 Uhr zahlreiche Stände aufgebaut. Von 8 bis 14 Uhr präsentieren Privat-Anbieter ihre Schätze. Stände mit Neuwaren sind nicht zugelassen. Die Zufahrt auf das Gelände ist erst ab 7 Uhr möglich.Für Kinder gibt es erstmals ein Karussell. Außerdem ist die Ausstellung im benachbarten Heimathaus geöffnet.• Infos und Anmeldung unter Tel. 04762 - 2980 und auf www.festhalle-kutenholz.de