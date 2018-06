"Holzwurm Theater" spielt für Kinder in Kutenholz

bo. Kutenholz. In der "Aktion Ferienspaß" gibt das "Holzwurm Theater" am Donnerstag, 5. Juli, ein Gastspiel in Kutenholz. Im Heimathaus spielt das Figurentheater mit Jens Heidtmann aus Winsen um 15 Uhr das Stück "Wiewo is(st) anders". Kinder ab vier Jahren sehen ein kleines Schauspiel über das "Fremd sein":

Der kleine Wiewo ist auf einer unbekannten Insel gestrandet. Er muss feststellen, dass die Bewohner merkwürdige Tischsitten haben. Ihre Essensgewohnheiten sind ganz anders, als er es von zu Hause kennt. Er ist empört, doch die anderen lachen ihn nur aus.

• Eintritt: 2 Euro (Erwachsene 3 Euro); Einlass ab 14.30 Uhr.