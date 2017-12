Kartenvorverkauf für die Komödie "Een fast perfekten Ehmann" in Kutenholz

bo. Kutenholz. Die "Kutenhulder Bühnenpedder" präsentieren ihrem Publikum in dieser Theatersaison die Komödie "Een fast perfekten Ehmann". Wer den humorvollen plattdeutschen Dreiakter auf keinen Fall verpassen möchte, sollte sich gleich am Mittwoch, 3. Januar, Eintrittskarten sichern. An diesem Tag findet von 17 bis 18.30 Uhr der Vorverkauf im Kutenholzer Heimathaus statt. Eventuelle Restkarten gibt es danach nur noch im Kaufhaus Lange. Für die Premiere hebt sich der Vorhang am Freitag, 2. Februar, um 19.30 Uhr im Heimathaus.

Zum Inhalt: Gaby ist es leid, dass ihr Ehemann Peter im Haushalt keinen Handschlag rührt. Sie droht ihm mit Trennung, stellt ihm ein Ultimatum und fliegt zu ihrer Freundin nach Mallorca. Gabys Mutter, Peters Freund, eine leicht bekleidete Nachbarin und eine Kammerjägerin sorgen während Gabys Abwesenheit für allerlei Verwicklungen. Ob das der Ehe von Peter und Gaby wohl zuträglich ist?

Weitere Aufführungen sind am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Februar, von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Februar und 16. bis 18. Februar, freitags und samstags um 19.30 Uhr, sonntags um 15 Uhr im Heimathaus Kutenholz.