bo. Deinste. Die Feld- und Kleinbahn in Deinste nimmt beim Betriebstag am Montag, 3. Oktober, Fahrt auf. Die historischen Züge pendeln auf der Schienenstrecke zwischen dem Deinster Bahnhof und dem Bahnmuseum in Lütjenkamp. Der Dampfzug fährt stündlich zwischen 10.40 und 16.40 Uhr in Deinste ab. Eine Tour dauert inklusive Museumsbesuch rund 40 Minuten.Bei starker Nachfrage und schönem Wetter kommt zusätzlich ein offener Sitzlorenzug mit einer Diesellokomotive zum Einsatz. Dieser fährt dann stündlich zwischen 11.10 und 16.10 Uhr. Außerdem steht eine Handhebel-Draisine zur Fortbewegung bereit.Imbissmöglichkeiten gibt es an der Wurstbude in Deinste und am Kiosk in Lütjenkamp mit Kaffee und Kuchen.• Der Fahrpreis beträgt 4 Euro (Kinder 2 Euro); www.kleinbahn-deinste.de