Musik für Oboe in der Fredenbecker Kirche

bo. Fredenbeck. "Les amis du hautbois" - die Freunde der Oboe - sind am Sonntag, 4. Februar, zu Gast in Fredenbeck. In der Martin-Luther-Kirche gibt das Ensemble für alte Musik um 17 Uhr ein Konzert rund um die Barockoboe.

Die Gruppe widmet sich dem Oboen-Repertoire des 17. bis 19. Jahrhunderts. Auf dem Programm stehen u. a. ein Quartett von Johann Baptist Vanhal, das "Oboe d'amore"-Konzert sowie eine Kantate von Johann Sebastian Bach. Die Zuhörer erhalten Einblick in die Klangwelt der historischen Oboen und in die Entwicklung des Instrumentenbaus.

Es musizieren: Anke Nickel (Barock- und klassische Oboen), Eva-Christina Pietarinen (Sopran), Katarzyna und Arne Westerhaus (Barockvioline), Ursula Ros (Barockviola), Barbara Hofmann (Violine, Barockcello), Ines Kuhn (Barockfagott), Martha Stiehl (Cembalo).

• Eintritt frei; um Spenden wird gebeten.