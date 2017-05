Muttertagscafé und Ausstellung im Deinster Kulturbahnhof

Deinste: Kulturbahnhof |

bo. Deinste. Der Kulturbahnhof in Deinste öffnet am Sonntag, 14. Mai, von 13 bis 17 Uhr die Türen für Besucher. Zum Muttertag servieren die Männer des Bahnhof-Fördervereins im Café und auf der Sonnenterrasse Kuchen, Torte und Kaffee.

Außerdem gibt es eine kleine Ausstellung mit zeitgenössischer Malerei von Christel Nacken. Die Bilder der Helmster Künstlerin leben vom Farbspiel kraftvoller Töne sowie dem Kontrast von Licht und Schatten.

An den Sonntagen im August und September sind noch Ausstellungstermine frei. Wer seine Kunst oder sein Hobby präsentieren möchte, wendet sich an Jutta Behrmann, Tel. 04149 - 8135.