Nikolausfahrten mit der Feld- und Kleinbahn in Deinste

bo. Deinste. Zu Nikolausfahrtagen lädt die Feld- und Kleinbahn in Deinste ein. Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember, zieht die historische Dampflok die Heeresfeldbahnwagen vom Deinster Bahnhof zum Bahnmuseum Lütjenkamp und zurück. Zwei weitere Fahrtage sind am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember.

Der Zug fährt stündlich zwischen 10.40 und 16.40 Uhr. Zu frieren braucht unterwegs niemand: Die Waggons sind mit Kanonenöfen mollig warm beheizt. Die Touren dauern inklusive Bescherung 50 Minuten. Besucher können außerdem die Handhebeldraisine ausprobieren und sich mit eigener Muskelkraft auf den Schienen fortbewegen.

Am Lütjenkamp wartet der Nikolaus auf die jungen Passagiere. Kindern überreicht er eine kleine Überraschung. In der Museumscafeteria werden Kaffee und Kuchen bereitgehalten. Am Deinster Bahnhof gibt es mit Bratwurst und Getränken weitere Imbissmöglichkeiten.

• Fahrpreis: 5 Euro (Kinder 2,50 Euro).