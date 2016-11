Plattdeutscher Abend mit Theater in Mulsum

Kutenholz: Deutsches Haus in Mulsum |

bo. Mulsum. Zum plattdeutschen Abend lädt der Heimatverein am Freitag, 25. November, in Mulsum ein. Die Wohlerster Theatergruppe ist zu Gast und führt im "Deutschen Haus", Höchststadt 4, um 19.30 Uhr die Komödie "Dat is de reinste Kinnerkroom" auf.

In dem turbulenten Stück geht es um Erbschaft, Missgunst und Liebe auf dem Hof von Bauer Georg. Da Georg keinen Erben in die Welt gesetzt hat, muss er laut Testament seines Vaters den Hof an seinem 65. Geburtstag an den jüngeren Bruder Walter abtreten. Ein Gerangel um das Erbe beginnt und plötzlich liegt auch noch ein Findelkind vor Georgs Haustür.

• Eintritt: 8 Euro; Karten gibt es nur an der Abendkasse. Einlass ist um 18.30 Uhr.