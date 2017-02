Rock-Oldie-Party im "San Valentino" Fredenbeck

Fredenbeck : Ristorante "San Valentino" |

bo. Fredenbeck. Fetzige Gitarrenriffs, coole Beats und mehrstimmiger Gesang erwartet die Gäste bei der Rock-Oldie-Party am Samstag, 25. Februar, im Ristorante "San Valentino", Alter Stadtweg 1, in Fredenbeck. Die Rock-Cover-Band "Gerry and Friends" aus Hemmoor spielt um 21 Uhr Rock-Klassiker aus den 1960 bis 1980er Jahren von den Rolling Stones, Tina Turner, CCR, Neil Young und anderen. Die Songs sind nah am Original, doch mit eigener Handschrift der Musiker.

• Eintritt: frei.