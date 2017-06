"Schlemmen und Show" mit den "Schäfern" in der Kutenholzer Festhalle

bo. Kutenholz. Wenn Volksmusikstars barfuß auf die Bühne gehen, sind es natürlich "Die Schäfer". Schon zum vierten Mal kommt das publikumsnahe Quartett nach Kutenholz. Nach drei ausverkauften Konzerten wollen die Musiker auch am Mittwoch, 13. September, die Zuhörer in der Festhalle wieder begeistern. Unter dem Motto "Schlemmen und Show" wird der Auftritt mit einem kulinarischen Event verbunden. Wer die Stars live erleben möchte, sollte sich schon jetzt Karten sichern. Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren.

Seit mehr als 25 Jahren sind die Schäfer erfolgreich im Musikgeschäft und haben längst Kultstatus erreicht. Von ruhigen, gefühlvollen Liedern zum Zuhören bis hin zu Stimmungsmusik zum Mitsingen und Schunkeln wird den Zuhörern in der Festhalle alles geboten. Trotz ihres Bekanntheitsgrades sind die Schäfer Künstler geblieben, die die Nähe zum Publikum lieben. Eine Autogrammstunde in der Pause ist ebenso Ehrensache wie die Möglichkeit, ein Foto mit den Stars zu schießen.

• Die Festhalle ist ab 11.30 Uhr für die Gäste geöffnet. Im Preis von 45 Euro sind das zweistündige Konzert, Hochzeitssuppe, ein Schlemmerbuffet und Eisbuffet enthalten. Karten gibt es unter Tel. 04762 - 2980, E-Mail festhalle.kutenholz@t-online.de.