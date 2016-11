Weihnachtsmarkt in Mulsum

Auf dem „Roten Platz“ wird am Samstag, 3. Dezember, Advent gefeiert

sb. Mulsum. In diesen Tagen finden in vielen Dörfern der Samtgemeinde Fredenbeck Advents- und Weihnachtsmärkte statt. Am Samstag, 3. Dezember, zieht es ins beschauliche Mulsum in der Gemeinde Kutenholz. Die Budenstadt auf dem Roten Platz öffnet um 13.30 Uhr ihre Türen.



Neben Bürgermeister Gerhard Seba werden die Landtagsabgeordneten Petra Tiemann und Kai Seefried die Besucher offiziell begrüßen. Anschließend singen die Kindergartenkinder Lieder und schmücken die große Weihnachts­tanne. Zudem erwartet die Gäste noch ein besonderer Überraschungsauftritt.



An den Buden bieten Bürger, Vereine und örtliche Institutionen Dekoratives und Köstliches an. Für Kurzweil wird es zudem ein Kinder-Kettenkarussell und einen „Hau den Lukas“ geben. Der Weihnachtsmann hat seinen Besuch in Mulsum für zirka 16 Uhr angekündigt. Die Veranstaltung klingt von 17 bis 18 Uhr mit einem Konzert aus. Der Chor und die Akkordeongruppe des Fredenbecker Heimatvereins machen in der Mulsumer Kirche Advents- und Weihnachtsmusik.



„Unser Markt wird vom Dorf für das Dorf ausgerichtet“, sagt Weihnachtsmarkt-Vogt Daniel Pelz. „Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass ein Teil der Einnahmen dafür Verwendung findet, unser Dorf schön zu gestalten.“