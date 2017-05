Abstieg in die Verbandsliga

ig. Fredenbeck. Die zweite Handball-Vertretung des VfL Fredenbeck hat am letzten Oberliga-Spieltag noch einmal alles gegeben, um die kleine Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Doch der 28:27-Sieg beim TSV Bremervörde kam zu spät. Der Tabellenvorletzte steigt in die Verbandsliga ab, will dort eine neue Mannschaft formen, so Trainer Marc Treude.