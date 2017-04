Beliebter Logehof-Cup am 1. Mai

Der FC Mulsum/Kutenholz veranstaltet eines der größten Turniere für die Fußball-Jugend

sb. Mulsum. Seit 2008 veranstaltet der FC Mulsum/Kutenholz das im Jahr 1999 ins Leben gerufene "1.-Mai-Turnier" unter Namen "Logehof Cup". Für die Altersklassen G- bis E-Jugend ist dieses Turnier eines der größten im Elbe-Weser-Dreieck. Rund 70 Mannschaften spielen am Montag, 1. Mai, diverse Turniere aus. Bis zu 1.000 Besucher, Betreuer und Teilnehmer versammeln sich über den Tag verteilt auf der Sportanlage "Am neuen Sportplatz" in Mulsum.



"Der Logehof-Cup ist seit vielen Jahren ein Treff für die ganze Fußballfamilie", sagt Stefan Schulz, Pressewart des FC Mulsum/Kutenholz. "Die Spieler werden von ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern sowie Freunden begleitet und angefeuert. Da ist bei uns mächtig was los."



Gespielt wird auf insgesamt fünf Plätzen. Der Anpfiff für die Spiele der G-Junioren U7 ist um 8.45 Uhr. Dabei treten acht Mannschaften in zwei Gruppen gegeneinander an. Die Finals sind ab 11.20 Uhr mit anschließender Siegerehrung angesetzt.



Bei der F-Jugend U8 sind insgesamt zehn Teams vertreten, das gleiche gilt für die F-Jugend U9 und F-Jugend U10. Auch hier beginnt das erste Spiel um 8.45 Uhr. Endspiele sind ab 12 Uhr, anschließend werden die Gewinner gekürt.



Die "Fußball-Minis" der F-Jugend U6 haben ab 14 Uhr ihren Auftritt. Die besten der insgesamt acht Teams stehen ab ca. 16.30 Uhr im Finale. Ebenfalls ab 14 Uhr laufen die älteren Jugendspieler auf dem Platz auf. Dazu gehören insgesamt 30 E-Jugend-Mannschaften U10 und U11. Die Endspiele in dieser Altersklasse starten kurz nach 17 Uhr.



• Für das leibliche Wohl der Besucher und Spieler ist übrigens mit Pommes, Bratwurst, Fleisch und Brötchen sowie Kuchen, Waffeln, Eis und Süßigkeiten bestens gesorgt.



• Ein Lageplan des Sportgeländes mit Parkmöglichkeiten steht online: http://www.fc-mulsum-kutenholz.de