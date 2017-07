Eine neue Herausforderung

Elektronische Spielberichte: Schulung in Fredenbeck

In der anstehenden Handball-Saison werden alle Spielberichte live am Computer eingetragen. Deshalb wurden am vergangenen Wochenende in der Fredenbecker „Niedersachsenschänke“ rund 100 künftige Zeitnehmer und Sekretäre für ihre neuen Aufgaben geschult. Hintergrund: Für die Handball-Spiele ab der Landesliga ist der elektronische Spielbericht (nuScore) nichts Neues. Dort wurden schon 2016 Spielberichte am Computer eingegeben. Ab der Saison 2017/18 müssen alle Spielberichte eingetragen werden - bis hinunter auf Kreisebene und auch im Jugendbereich. Das stellt die Vereine aus dem Landkreis schon jetzt vor neuen Herausforderungen. "Wir müssen zu jedem Spiel einen Zeitnehmer und einen Sekretär, die mit dem System vertraut sind, am Zeitnehmertisch besetzen", sagt VfL-Schiedsrichterwart Thorsten Dietrich. Bei der Schulung ging es nicht nur um den Einsatz der Software, sondern auch um die Handball-Regeln. Alle Teilnehmer erhielten einen Ausweis, der sie für die Spielerfassung bis auf Oberliga-Niveau berechtigt. Für die Vereine bedeutet das neue System auch das Anschaffen der benötigten Hardware.