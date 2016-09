Handball-Heimspiel des VfL Fredenbeck am 24. September in Oktoberfest-Atmosphäre

Fredenbeck : Geestlandhalle |

Ein Spitzenspiel in Weiß-Blau

sb. Fredenbeck. Fans des VfL Fredenbeck können den kommenden Samstag, 24. September, kaum noch erwarten. Dann tritt die Herrenmannschaft von der Geest in eigener Halle gegen den Oranienburger HC an. Jetzt setzt der Handball-Drittligist sogar noch einen drauf: Das Heimspiel wird für das Publikum zum Oktoberfest.



„Wir wollen in der Geestlandhalle für bayrische Feststimmung sorgen“, sagt Jörg Neumann, seit diesem Frühjahr Event-Koordinator des Vereins. Neben weiß-blauer Dekoration gibt es kulinarische Schmankerl wie Brezeln und mehr, dazu leckeres Weizenbier mit und ohne Alkohol. Als Torhymne und in der Spielpause soll bayrische Stimmungsmusik erklingen. Und: Jeder Zuschauer, der in Tracht oder Dirndl zum Spiel erscheint, erhält einen Gutschein für ein Freigetränk.



„Wir sehen bei VfL Fredenbeck Handball als Gesamtevent“, sagt Jörg Neumann. „Während des Spiels wird mitgefiebert, vor und nach dem Spiel geklönt und gefeiert.“ Das soll auch beim Oktoberfest-Heimspiel so sein. „Nach dem Spiel ist noch längst nicht Schluss“, verspricht der Event-Koordinator.



Geestlandhalle in Fredenbeck

Am Mühlenbeck 2

Heimspiel am 24. September

gegen Oranienburger HC

Einlass: 18.30 Uhr

Anpfiff: 19.30 Uhr