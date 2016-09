Heiß umkämpfte Matches

Tennis-Doppelcup in Fredenbeck mit 24 Paaren

Ein großes Tennis-Wochenende erlebten 24 Doppelpaare Spieler und Zuschauer beim zehnten Tennis-Doppelcup der Gemeinde Fredenbeck auf der TC-Anlage. Bei idealem Tenniswetter wurde in vier Gruppen sportlich fair, aber oft auch intensiv in den Matches gefightet. Bei den Damen setzten sich Renate Richert und Anke Müller (TC Fredenbeck) klar gegen ihre Vereinskameradinnen Dorothea Hillers und Anne Fitschen durch. Die Überraschung bei den Herren lieferte der SV Düdenbüttel. In der Leistungsklasse B besiegten die Newcomer Thomas Schnipkoweit und Sascha Cords im Finale gegen Gerd Meibohm und Martin Marquort.Auch das A-Finale bestimmten mit Oliver Prott und Sascha Liehr zwei SV-Aktive deutlich gegen die Kombination Stefan Hanno und Holger Kracke aus Fredenbeck und Ramelsloh. Samtgemeindebürgermeister Ralf Handelsmann und Bürgermeister Uli Schumacher waren Besucher.