Kutenholzer Volkslauf für Einsteiger und "Profis"

Der VfL Kutenholz lädt zur beliebten Sportveranstaltung ein



Eine Sportveranstaltung für jedermann ist der 19. Kutenholzer Volkslauf am Sonntag, 1. Juli. Der Lauf erfreut sich einer großen Beliebtheit bei Läufern und Walkern aus der gesamten Elbe-Weser-Region. Ob Einsteiger oder ambitionierter Läufer, ob jung oder alt: Für jeden ist etwas dabei und viele Teilnehmer kommen schon seit Jahren.Angeboten werden Laufstrecken von 0,8, zwei, fünf, zehn, 15 und 20 Kilometern sowie Walking und Nordic-Walking-Strecken von fünf und zehn Kilometern. Der fünf Kilometer lange Rundkurs verläuft überwiegend auf asphaltierten Wegen durch die Kutenholzer Feldmark und wurde in diesem Jahr leicht modifiziert. Die Teilnehmer können während des Laufs entscheiden, ob sie noch eine Runde dranhängen wollen oder vielleicht eine Runde weniger als geplant laufen möchten.Start und Ziel sind der Sportplatz des VfL Kutenholz an der Fredenbecker Straße. Der Startschuss für alle Strecken fällt um 8.45 Uhr. Die Siegerehrung erfolgt zeitnah nach dem Einlauf des letzten Läufers einer Strecke. Jeder Läufer erhält eine Urkunde. Ergebnislisten werden sowohl nach dem jeweiligen Lauf ausgehängt als auch ins Internet auf die Seite www.vfl-kutenholz.de bereitgestellt.Eine Anmeldung ist noch möglich bis Samstag, 30. Juni, 15 Uhr, per E-Mail: volkslauf@vfl-kutenholz.de, oder unter Tel. 04762-2516 (Heino Tiemann). Allerdings sind auch am Tag der Veranstaltung bis 8.15 Uhr noch Nachmeldungen möglich.• Die Startgebühr beträgt 3,50 Euro für Schüler und 7 Euro für Erwachsene. Nachmeldung 8 bzw. 4 Euro.• Weitere Informationen unter