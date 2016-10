Ole Schelluch siegt im Finale

Die Boxabteilung des FC Fredenbeck hat allen Grund zur Freude. Der Superschwergewichtler Ole Schelluch (27, auf dem Foto rechts von Trainer Erik Pabst) gewann in Oldenburg das B-Klassen-Finale gegen Tobias Bünemann aus Hannover-Seelze. "Ole hat einen tollen Kampf geliefert, sich akribisch vorbereitet", lobt Trainer Erik Pabst, der mit seinem Schützling jetzt weitere Kämpfe in Hamburg und Hannover plant. Das große Ziel für 2017: Aufstieg in die A-Klasse. Dafür werden 14 gewonnene Kämpfe benötigt. "Und dann wollen wir an deutschen Meisterschaften teilnehmen", so der Trainer weiter.