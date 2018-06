Beste Lage in Fredenbeck: Noch eine Wohnung frei

In bester Lage im Dorfzentrum von Fredenbeck sind in den vergangenen Monaten auf dem ehemaligen Gelände des Blumenhauses Kille Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen entstanden. Eines der begehrten Apartments ist noch frei. Aus diesem Anlass laden Dennis und Daniela Marinkovic von "DaMa Immobilien" in Fredenbeck am Sonntag, 24. Juni, von 10 bis 13 Uhr zu einer Hausbesichtigung in die Alte Dorfstraße 11 ein."Die Wohnungen werden ab Oktober bezugsfertig sein", sagt Dennis Marinkovic. "Noch zu haben ist eine schöne Drei-Zimmer-Wohnung mit 90 Quadratmetern." Die Erdgeschoss-Wohnung verfügt über ein Wohnzimmer mit offener Küche und Zugang zu einer zirka 20 Quadratmeter großen Terrasse, zwei Schlafzimmer, Bad mit Dusche und einen Abstellraum. Der Grundriss ist weitestgehend barrierefrei geplant. "Ein sinnvolles energetisches Gesamtkonzept und die zentrale Lage runden dieses interessante Immobilienangebot ab", sagt Daniela Marinkovic. "Im Preis von 220.000 Euro plus Courtage ist ein Pkw-Stellplatz enthalten."• Weitere Infos unter Tel. 04149-934753, http://www.dama-immobilien.de