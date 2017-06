Clevere Gartenhilfe von der Stader Saatzucht

Die Gartensaison ist gestartet und mit ihr die Arbeiten im heimischen Grün. Für jeden Hobbygärtner macht es im Garten mit dem passenden Werkzeug erst richtig Spaß.Deshalb sollte für all diejenigen, die noch nicht optimal ausgestattet sind, der Raiffeisen-Markt an der Hauptstraße in Fredenbeck eine Anlaufstelle sein.Neben den Standardsortimenten für Haus, Garten, Reitsport und Heimtier bietet der Raiffeisen-Markt der Stader Saatzucht ein umfangreiches Angebot an Motoristik-Artikeln für den heimischen Garten.Von bekannten Marken wie Stihl, Viking, Ego, Gloria und Kärcher findet der engagierte Hobbygärtner dort alles, was sein Herz begehrt. Die passenden Motorsägen, Heckenscheren, Motorsensen, Laubbläser, Hochdruckreiniger, Rasenmäher jeglicher Beschaffenheit und vieles mehr können mit kompetenter Fachberatung erworben werden. Da das Gerät optimal auf die anstehenden Arbeiten ausgelegt sein soll, ist die Auswahl des Gerätetyps ebenso entscheidend wie die Antriebsart – Benzin, Elektro oder Akku – und die Leistungsstärke."Lassen Sie sich von mir auch über die neue Generation der Robotermäher beraten", sagt Raiffeisen-Fachberater Stefan Müller. "Diese kleinen Helfer kümmern sich nach der richtigen Programmierung ganz selbstständig um das Mähen des Rasens und erleichtern die Gartenarbeit ungemein."Das Raiffeisen-Team der Stader Saatzucht wünscht allen Kunden eine schöne Gartensaison und freut sich auf Ihren nächsten Besuch.