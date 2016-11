Ganz entspannt einkaufen: Lichterabend in Fredenbeck

Fredenbeck : Hauptstraße |

Shopping bei Kerzenschein bis 21 Uhr

sb. Fredenbeck. Besinnlich und ein wenig romantisch soll es beim Lichtereinkauf in Fredenbeck am Freitag, 11. November, zugehen. Vier Fachgeschäfte in dem Geest­ort laden an diesem Abend bis 21 Uhr zum Shopping bei Kerzenschein ein.



Die Veranstaltung hat in den vergangenen Jahren viel Anklang bei den Gästen gefunden. Denn sie bietet wenige Wochen vor Weihnachten die Gelegenheit, ganz entspannt bis in den späten Abend zu bummeln und einzukaufen. Es locken zahlreiche Aktionen und Angebote:



• Bei der Stader Saatzucht, Hauptstraße 7, können bei Punsch und Plätzchen u.a. aktuelle florale Dekorationen eingekauft werden und es gibt stimmungsvolle Artikel rund ums Licht. Marktleiterin Sonja Michaelis und ihr Team freuen sich auf ihre Besucher. Vor dem Markt steht ein Imbisswagen und lädt zum herzhaften Genuss ein.



• Beim Schuhhaus Steffens, Bahnhofstraße 6, gibt es den ganzen Freitag lang zehn Prozent auf alle Schuhe. Hier findet die ganze Familie aktuelle Markenschuhe. Filialleiterin Franziska Stabel empfiehlt, auch bei den schönen und aktuellen Accessoires wie Mützen, Tüchern und Taschen zu stöbern. „Da findet sich bestimmt das eine oder andere Geschenk für Weihnachten“, sagt sie.



• Bei „b&k fashion“ und „b&k men“ erhalten die Kunden ebenfalls den ganzen Freitag lang zehn Prozent Preisnachlass. Von der Aktion ausgenommen sind lediglich bereits reduzierte Artikel. „Das ist auch ein Dankeschön zum bevorstehenden Jahresende an alle Kunden“, sagt Geschäftsführerin Anja Eggers. „Wir freuen uns auf Sie und halten Prosecco und kleine Snacks bereit.“



• „Rosa Mint“ an der Schwingestraße 2 lädt beim Lichterabend zu einem Gewinnspiel ein. „Es gibt drei Überraschungspreise“, verrät Ladeninhaberin Alexandra von Stemm. Zudem baut sie in ihrem kleinen, feinen Fachgeschäft einen Schnäppchentisch auf. „Das Angebot geht dabei quer durch mein Sortiment“, sagt sie.



Lichterabend in Fredenbeck

Freitag, 11. November

bis 21 Uhr