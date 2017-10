Kreativer Workshop bei Stader Saatzucht

Weihnachtliche Dekorationen selber gestalten

Die Zeit vergeht mit großen Schritten und nach den stillen Tagen im November naht die Advents- und Weihnachtszeit. Selbst gemachte Dekorationen sind dann sehr beliebt - sowohl zum Behalten als auch zum Verschenken. Die Stader Saatzucht bietet deshalb demnächst ihren vierten Floristik-Workshop an. Veranstaltungsort ist der Raiffeisen-Markt in Fredenbeck, Hauptstraße 7, Termin ist Mittwoch, 8. November, um 18.30 Uhr. Dort gibt es bereits seit 20 Jahren eine Floristik-Fachabteilung mit kompetenter Beratung, kreativen Werkstücken und einem schönen Ambiente.An dem Workshop-Abend haben die Besucher die Gelegenheit, unter Anleitung des fachkundigen Floristik-Teams Werkstücke mit unterschiedlichen Materialien zu bestücken, um aus ihnen ein weihnachtliches Kunstwerk zu gestalten.Die Workshop-Gebühr beträgt 15 Euro und enthält einen kleinen Snack, den alle Beteiligten in gemütlicher Runde einnehmen können. Zusätzlich gewährt der Markt für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 15 Prozent Rabatt auf die benutzten Materialien. Das Floristik-Team in Fredenbeck freut sich auf kreative, vorweihnachtliche Stunden mit seinen Gästen.• Anmeldung bis Montag, 6. November, direkt im Raiffeisen-Markt oder per E-Mail an info@stader-saatzucht.de.