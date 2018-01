"Quartier am Golfplatz" in Fredenbeck: Investoren gesucht

Anleger für das "Quartier am Golfplatz"

Anleger haben ab sofort die Möglichkeit, in den Bau des Mehrgenerationenwohnparks "Quartier am Golfplatz" zu investieren. Privatanleger können sich in Form eines Nachrangdarlehens zwischen 500 und 10.000 Euro an der Realisierung des ersten Bauabschnitts beteiligen. Dazu gehören zirka 80 Pflege- und Servicewohnungen, bei denen die Bewohner ambulante Pflegeleistungen nach Bedarf buchen können, sowie eine Kindertagesstätte und ein Restaurant.Von den erforderlichen 2,2 Millionen Euro wurden bereits mehr als 1,8 Millionen Euro eingesammelt. Die Anleger bekommen 5,25 Prozent pro Jahr auf 24 Monate Laufzeit.Investoren erhalten nähere Informationen im Internet unter http://www.zinsbaustein.de, eine TÜV-zertifizierte digitale Plattform für Immobilieninvestments in Deutschland. Fragen zum Crowdfunding beantwortet Martin Gutschmidt von Zinsbaustein unter Tel. 030-346557031. Nähere Informationen zum Bauprojekt gibt Friedrich Schuhmann vom Vertriebspartner Hesse & Partner, Tel. 0421-4998215.