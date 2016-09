Verkaufsoffener Sonntag in Fredenbeck am 25. September

Fredenbeck : Hauptstraße |

Bummeln und zehn Prozent Rabatt

sb. Fredenbeck. Ein Bummel durch den Geestort Fredenbeck ist am kommenden Sonntag, 25. September, besonders lohnenswert. Denn von 12 bis 17 Uhr öffnen dort mehrere Fachgeschäfte zum Einkaufssonntag mit tollen Rabatten und Aktionen. So lädt jedes Unternehmen vor seiner Tür zum „Hökern und Handeln“ ein. Dabei wird an Sondertischen ausgesuchte Ware zum absoluten Schnäppchenpreis angeboten.



Bei der Stader Saatzucht, Hauptstraße 7, gewährt das Team zehn Prozent Preisnachlass quer durch das Sortiment. Besonders lohnenswert ist ein Abstecher in die Gartenabteilung. Dort werden bunte Herbstblüher von der Heide bis zur Aster angeboten, die jetzt jeden Garten und Balkon verschönern.



Bei „Rosa Mint“, dem Fachgeschäft für Wohnaccessoires und besondere Geschenke gegenüber des Rathauses an der Schwingestraße 2, gibt es am verkaufsoffenen Sonntag ebenfalls zehn Prozent auf das Sortiment. Ausgenommen ist die Ware der externen Fachmieter, die ihre Produkte bei „Rosa Mint“ in dekorativen Holzkisten präsentieren. Ganz aktuell hat Ladeninhaberin Alexandra von Stemm Ware von der Nordstil-Messe in ihrem Sortiment.



Aktuelle Herbstmode ist in diesen Tagen bei „b&k fashion“ und „b&k men“, Dinghorner Straße 14, eingetroffen. „Auch auf die Neuware gewähren wir am Sonntag zehn Prozent Rabatt“, verspricht Chefin Anja Eggers. Sie empfiehlt, ein besonderes Augenmerk auf die tollen modischen Accessoires zu legen. Zudem freut sie sich, eine Neuheit im Bereich Babymode präsentieren zu können. Ab sofort ergänzt Bekleidung des niederländischen Labals Feetje in den Größen 56 bis 86 das Sortiment. „Die Marke steht für bunte, innovative und erfrischende Kollektionen mit hohem Tragekomfort“, sagt Anja Eggers.



Hobbykunst am Rathaus Abgerundet wird das Angebot des verkaufsoffenen Sonntags in Fredenbeck mit einem kleinen Hobbykunstmarkt auf dem Rathausplatz. Im Angebot sind Herbstdekorationen, handgemachte Seife, Grußkarten, Bilder, aufgearbeitete Kleinmöbel und mehr.