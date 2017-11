Vierter Lichterabend in Fredenbeck

Der vierte Lichterabend in Fredenbeck verspricht gemütliches Shopping und nette Gespräche

Entspanntes Einkaufen nach dem üblichen Ladenschluss bei Kerzenschein und Punsch - das verspricht der vierte Lichterabend in Fredenbeck am Freitag, 24. November. Viele Geschäfte des Geestortes haben an diesem Tag bis 21 Uhr geöffnet und laden zu einem besonderen Shopping-Erlebnis ein.• Bei der Stader Saatzucht dreht sich alles um die bevorstehende Adventszeit. Der Lichterabend am Freitag geht am darauf folgenden Samstag, 25. November, nahtlos in eine Adventsausstellung über. An beiden Tagen zeigt die große Floristikabteilung des Fachmarktes Kreatives und Dekoratives für die Weihnachtszeit. "In diesem Jahr liegen neben dem klassischen Rot Pastelltöne im Trend", sagt Marktleiterin Sonja Michaelis.Beim Lichterabend gibt es bei der Saatzucht Gebäck sowie Flammkuchen frisch aus dem Steinbackofen. Zur Adventsausstellung am Samstag wird Butterkuchen frisch aus dem Steinbackofen serviert. Zudem schenkt das Team an beiden Tagen Punsch und heißen Apfelsaft aus.• Beim Schuhhaus Steffens gibt es am Lichterabend zehn Prozent Preisnachlass auf das gesamte Sortiment. Auch dort werden die Kunden mit Punsch und Gebäck verwöhnt. Das Team berät zur aktuellen Schuhmode und gibt Tipps rund um Tragekomfort und Schuhpflege. Lichterketten und Windlichter sorgen für romantische Stimmung beim Schuhkauf.• Bei "b&k fashion" gewährt das Team ebenfalls zehn Prozent auf die Damen- und Kindermode. Inhaberin Anja Eggers freut sich schon darauf, ihre Kunden bei Gebäck und kleinen Snacks beraten zu können. "Am Lichterabend ist es bei uns immer besonders gemütlich, da wird auch viel geklönt und gescherzt", sagt sie. "b&k fashion" feiert im kommenden Jahr in Fredenbeck zehnjähriges Bestehen. Auch wenn der Bereich Herrenmode zum Jahresende schließt, geht der Verkauf von Damen- und Kindermode unverändert und in gewohnter Qualität weiter.• Bei "Rosa Mint" gibt es viele Dekorationen und Geschenkideen passend zur Adventszeit. Inhaberin Alexandra von Stemm begrüßt ihre Kunden mit einem prickelnden Getränk, so lange der Vorrat reicht. Zudem lädt sie zu einem Gewinnspiel ein. Als Preis gibt es einen hochwertigen Adventskalender der Marke "Lakrids" im Wert von 40 Euro.