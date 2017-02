Zehn Jahre Lady Vital Aktivclub Fredenbeck

Andrea Ahrend feiert runden Studiogeburtstag

Seit Januar feiert Andrea Ahrend das zehnjährige Bestehen ihres Lady Vital Aktivclubs Fredenbeck. Zum Jubiläum gibt es attraktive Angebote zu günstigen Preisen."Ich bedanke mich sehr herzlich bei den vielen Kundinnen, die mir seit vielen Jahren die Treue halten", sagt Andrea Ahrend. "Gleichzeitig freue ich mich auf viele Frauen, die die Jubiläumsangebote nutzen möchten, um mich und mein Frauen-Fitnessstudio einmal kennenzulernen."Der Lady Vital Aktivclub Fredenbeck bietet ein effektives Zirkeltraining, für das die Teilnehmerinnen nur 30 Minuten benötigen. Hinzu kommt ein vielseitiges Kursprogramm, das von "Bauch-Beine-Po" über Fatburner und Step bis Yoga reicht. Dieses kann auch von Nicht-Mitgliedern durch den Kauf von Zehnerkarten wahrgenommen werden."Jede neue Kundin durchläuft bei mir zunächst eine Gesundheits-Analyse, auf deren Basis ich für den Zirkel individuell Übungen zusammenstelle", sagt Andrea Ahrend. Zudem achtet die Unternehmerin sehr auf die Gesundheit der Sportlerinnen. Bei Bluthochdruckpatientinnen kontrolliert und notiert sie beispielsweise vor und nach dem Training die Werte. Die Tabelle kann auf Anfrage gern an den Hausarzt weitergegeben werden. Und: "Wer neben dem Sport auch abnehmen möchte, erhält zusätzlich von mir eine persönliche Ernährungsberatung. Diese können übrigens auch Nichtmitglieder gegen Gebühr in Anspruch nehmen."Der Lady Vital Aktivclub Fredenbeck ist für seine ungezwungene Atmosphäre beliebt. "Bei mir sind die Frauen ganz unter sich und es herrscht ein sehr nettes Miteinander", freut sich Andrea Ahrend. "Niemand muss sich Gedanken über ein schickes Outfit oder Make-up machen. Und mein Konzept richtet sich an jedes Alter. Mein jüngstes Mitglied ist 17 Jahre alt, das älteste wird demnächst 83. Das finde ich super!"